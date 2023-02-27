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1 час назад

Обладатель Кубка Стэнли поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ

Чемпионат.com

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский поделился ожиданиями от стартующего в среду, 1 марта, плей-офф КХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«От всех команд можно ждать сюрпризов. Плей-офф будет очень интересным, потому что команды впервые проводят такой длинный сезон. Все команды подошли в одинаковым условиях. И «Динамо»«Торпедо» – интересная пара, и «Адмирал» будет биться. Трудно кого-то выделить. Думаю, в плей-офф будет интересно смотреть хоккей», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Плей-офф Кубка Гагарина стартует матчами СКА — «Динамо» Минск, «Локомотив» — «Витязь», «Ак Барс» — «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Хоккей,Егор Бульчук,Валерий Каменский,Торпедо,СКА,Салават Юлаев,Динамо,
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