Обладатель Кубка Стэнли поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ

«От всех команд можно ждать сюрпризов. Плей-офф будет очень интересным, потому что команды впервые проводят такой длинный сезон. Все команды подошли в одинаковым условиях. И «Динамо» – «Торпедо» – интересная пара, и «Адмирал» будет биться. Трудно кого-то выделить. Думаю, в плей-офф будет интересно смотреть хоккей», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.