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1 час назад

«Ладе» для участия в чемпионате КХЛ из регионального бюджета выделили 750 млн рублей

Чемпионат.comиещё 1

Тольяттинской «Ладе» для участия в регулярном сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги из регионального бюджета выделено 750 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра спорта Самарской области Лидию Рогожинскую.

«Ладе» для участия в чемпионате КХЛ из регионального бюджета выделили 750 млн рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Для участия «Лады» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 в адрес президента КХЛ Алексея Морозова направлено письмо о финансовых гарантиях, в котором сообщается, что из регионального бюджета клубу запланированы средства в объеме 750 млн рублей. Дополнительные финансовые гарантии, покрывающие в полном объеме требования о минимальном бюджете «Лады» для его участия в чемпионате КХЛ, будут обеспечены из внебюджетных источников», — приводит слова Рогожинской ТАСС.

Напомним, 1 ноября 2022 года «Лада» отправила официальную заявку на вступление в лигу. Тольяттинский клуб уже выступал в КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018, когда был исключён из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ. «Лада» является чемпионом России (1994, 1996), обладателем Кубка Европы (1997) и Континентального кубка (2006).

Хоккей,Алексей Морозов,Фонбет,
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