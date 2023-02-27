Радулов повторил рекорд Яромира Ягра 14-летней давности в КХЛ

Таким образом, Радулов повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых игроком в возрасте 36+ лет за один регулярный чемпионат. 14 лет назад, в сезоне-2008/2009, чешский нападающий «Авангарда» Яромир Ягр, которому на тот момент было 36 лет, а в ходе чемпионата исполнилось 37, забросил 25 шайб в 55 встречах.