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57 минут назад

«Не питаем иллюзий». Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от серии с «Витязем»

Чемпионат.com

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Витязем». Железнодорожники заняли третье место в Западной конференции, набрав 92 очка в 68 встречах. «Витязь» завершил регулярку на шестой позиции, записав на свой счёт 76 очков в 68 матчах. Команды четырежды встречались в этом сезоне, «Локомотив» одержал три победы (1:0 Б, 2:1, 3:1), потерпев одно поражение (3:4 ОТ).

Главный тренер ХК «Локомотив» поделился ожиданиями от серии с «Витязем»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Каждая игра — новая жизнь, поэтому мы не воспоминаем, чтобы было в прошлом. Тем более у «Локомотива» и «Витязя» есть своя история. Мы не питаем никаких иллюзий. С уважением относимся к сопернику и серьёз

Насколько готовы к плей-офф с учётом большого количества пропущенных шайб в последних матчах? Нужно вернуться к первому вопросу. Что было в чемпионате — ничего не значит. Естественно, та работа, что была проделана, не должна пройти даром. На этом и делаем акцент. Не думаем, как нам лучше сыграть, поскольку самое главное — выигрывать в каждом отдельном матче.

На чём делаем акцент в подготовке? Продолжается точно такая же работа, как и в сезоне: работаем над игровыми кондициями, функциональным состоянием, наигранными комбинациями. Уже поздно что-то кардинально менять. Поэтому шлифуем те моменты, над которыми работали целый сезон.

Уделяем ли особое внимание спецбригадам? В плей-офф очень много решающих факторов, в том числе и спецбригады меньшинства и большинства. В любой игре ребята из спецбригад могут решить исход матча. Мы весь сезон уделяем этому внимание, тренировки перед плей-офф не исключение», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

Хоккей,Игорь Никитин,
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