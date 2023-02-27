The Athletic об обмене Орлова: "Вашингтон" размахивает белым флагом, все кончено

Журналист The Athletic Шон Макиндо поделился мнением о том, что «Вашингтон Кэпиталз» обменял российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз».
«Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» вышли из игры. Все кончено. Обмен Орлова и Хэтэуэя на пики сигнализирует о том, что «Кэпиталз» размахивают белым флагом перед борьбой за плей-офф. Они будут продавцами после того, как весь год казались покупателями, и это всегда важные новости, когда команда меняет сторону так близко к дедлайну», — сказал Макиндо.
Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта.
В текущем сезоне Орлов принял участие в 43 матчах НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.