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2 часа назад

The Athletic об обмене Орлова: "Вашингтон" размахивает белым флагом, все кончено

Газета.Ru

Журналист The Athletic Шон Макиндо поделился мнением о том, что «Вашингтон Кэпиталз» обменял российского защитника Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз».

The Athletic об обмене Орлова: "Вашингтон" размахивает белым флагом, все кончено
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» вышли из игры. Все кончено. Обмен Орлова и Хэтэуэя на пики сигнализирует о том, что «Кэпиталз» размахивают белым флагом перед борьбой за плей-офф. Они будут продавцами после того, как весь год казались покупателями, и это всегда важные новости, когда команда меняет сторону так близко к дедлайну», — сказал Макиндо.

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта.

В текущем сезоне Орлов принял участие в 43 матчах НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Хоккей,Дмитрий Орлов,
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