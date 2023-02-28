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42 минуты назад

Защитник "Бостона" Орлов набрал первое очко в НХЛ после перехода из "Вашингтона"

Газета.Ru

Российский защитник Дмитрий Орлов набрал первое очко за "Бостон Брюинз" после перехода из "Вашингтон Кэпиталз".

Орлов набрал первое очко в НХЛ после перехода из "Вашингтона"
Фото: APAP

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Эдмонтон Ойлерз" Орлов отдал голевую передачу Томашу Носеку на третьей минуте поединка. В настоящее время идет первый период встречи. Счет - 2:1 в пользу "Бостона". Орлов выступал за "Кэпиталз" с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта.

Сообщалось, что "Вашингтон Кэпиталз" предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет. В текущем сезоне Орлов принял участие в 44 матчах НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин заявил, что считает ошибкой неназначение пенальти в пользу московского "Локомотива" в матче четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России со "Спартаком".

Хоккей,Сергей Лапочкин,Дмитрий Орлов,Спартак,
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