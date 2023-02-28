ХК "Динамо" ведет переговоры с главным тренером

«Мы сейчас взяли небольшую паузу по трансферным делам, все концентрируются на матчах плей-офф. Если говорить о новом контракте Кудашова, то мы близки к завершению этого вопроса. Я считаю, что продлевать контракт с тренером всего на один год нет смысла. Мы думаем о двухлетней сделке», — цитирует Сопина «РИА Новости Спорт».