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46 минут назад

«Динамо» ведёт переговоры с Кудашовым о новом контракте

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов обсуждает с клубом новый двухлетний контракт. Об этом сообщил генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин.

ХК "Динамо" ведет переговоры с главным тренером
Фото: BetassistBetassist

«Мы сейчас взяли небольшую паузу по трансферным делам, все концентрируются на матчах плей-офф. Если говорить о новом контракте Кудашова, то мы близки к завершению этого вопроса. Я считаю, что продлевать контракт с тренером всего на один год нет смысла. Мы думаем о двухлетней сделке», — цитирует Сопина «РИА Новости Спорт».

Кудашов тренирует «Динамо» с 2021 года. Действующее соглашение специалиста истекает в конце сезона.

«Динамо» сыграет в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Торпедо». Первые две игры команды проведут в Нижнем Новгороде 2 и 4 марта.

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