ХК "Динамо" ведет переговоры с главным тренером

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов обсуждает с клубом новый двухлетний контракт. Об этом сообщил генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин.
«Мы сейчас взяли небольшую паузу по трансферным делам, все концентрируются на матчах плей-офф. Если говорить о новом контракте Кудашова, то мы близки к завершению этого вопроса. Я считаю, что продлевать контракт с тренером всего на один год нет смысла. Мы думаем о двухлетней сделке», — цитирует Сопина «РИА Новости Спорт».
Кудашов тренирует «Динамо» с 2021 года. Действующее соглашение специалиста истекает в конце сезона.
«Динамо» сыграет в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Торпедо». Первые две игры команды проведут в Нижнем Новгороде 2 и 4 марта.