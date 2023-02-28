Александр Кожевников назвал лучших вратарей в КХЛ

«Лучший вратарь КХЛ по итогам регулярного чемпионата? Подъяпольский, особенно когда он играл за «Северсталь». Его игра мне очень понравилась. Команда не очень сильная, а он её тащил. Но в СКА сейчас он выглядит не так.