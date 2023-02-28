Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Александр Кожевников назвал лучших вратарей в КХЛ

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого считает лучшим вратарём в КХЛ. Специалист отметил двух голкиперов.

Александр Кожевников назвал лучших вратарей в КХЛ
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Лучший вратарь КХЛ по итогам регулярного чемпионата? Подъяпольский, особенно когда он играл за «Северсталь». Его игра мне очень понравилась. Команда не очень сильная, а он её тащил. Но в СКА сейчас он выглядит не так.

Ещё бы отметил вратаря «Амура» Евгения Аликина, который в команде уже лет пять. Он тоже очень хорош», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний Подъяпольский принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вратарь суммарно пропустил 81 гол, отразив 89,7% бросков. Подъяпольский в результате обмена покинул «Северсталь» в ноябре 2022 года, став игроком СКА.

Хоккей,Евгений Аликин,Александр Кожевников,СКА,ХК Амур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий