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1 час назад

«Лос-Анджелес» обменял вратаря Джонатана Куика в «Коламбус»

Чемпионат.comиещё 1

Инсайдер НХЛ Франк Серавалли в своём аккаунте в соцсети сообщил, что «Лос-Анджелес Кингз» обменял вратаря Джонатана Куика в «Коламбус».

«Лос-Анджелес» обменял вратаря Джонатана Куика в «Коламбус»
Фото: NHLNHL

Сообщается, что Куик стал частью сделки по обмену Йоонаса Корписало. Подробности обмена ожидаются в ближайшее время. 37-летний Куик провёл всю карьеру в «Кингз» и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в их составе.

Корписало в нынешнем сезоне принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата, одержав 11 побед. При этом на счету Йоонаса нет ни одного шат-аута в нынешнем сезоне.

Корписало в нынешнем сезоне пропустил 82 шайбы с коэффициентом надёжности 0,913. В среднем он пропускает 3,17 шайбы за игру.

Корписало выступает в НХЛ с сезона-2015/2016. Всю заокеанскую карьеру он провёл в «Коламбусе».

Хоккей,Джонатан Куик,
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