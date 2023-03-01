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16 минут назад

Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Lenta.ruиещё 4

Российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский отметился новым достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter клуба.

Российский вратарь установил рекорд в НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бобровский установил рекорд по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов лиги. В ночь на 1 марта «Флорида» в гостях обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:1. Для 34-летнего вратаря эта победа стала 354-й в карьере в Северной Америке.

Ранее достижение принадлежало Евгению Набокову. Он выступал в НХЛ с 1999-го по 2015-й и представлял «Сан-Хосе Шаркс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Всего российский голкипер провел в НХЛ 630 встреч. В текущем сезоне он сыграл 38 матчей, 18 из которых завершились победой.

Хоккей,Евгений Набоков,Сергей Бобровский,
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