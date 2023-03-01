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26 минут назад

Третьяк оценил рекорд вратаря Бобровского в НХЛ

ТАССиещё 4

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский сумел установить рекорд по числу побед среди российских вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) благодаря стабильной игре. Такое мнение журналистам в среду высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Третьяк оценил рекорд вратаря Бобровского в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Бобровский в среду одержал 354-ю победу, проведя в НХЛ 631 матч. Это позволило ему выйти на чистое первое место по числу побед среди российских вратарей в истории лиги, он превзошел достижение Евгения Набокова (353 победы в 697 матчах).

"Я его уже поздравил, - сказал Третьяк. - Он стабильный вратарь. Что определяет игру вратаря? Стабильность. Можно выдать хороший сезон или турнир, но потом уже не демонстрировать такой же высокий уровень мастерства, а Бобровский играет стабильно на протяжении многих лет. Надеюсь, он и дальше будет радовать своими победами".

Бобровскому 34 года, он выступает в НХЛ с 2010 года, ранее он играл за "Филадельфию" (2010-2012) и "Коламбус" (2012-2019). В 2013 и 2017 годах признавался лучшим вратарем НХЛ, став первым российским голкипером, удостоенным этой награды и пока единственным россиянином, получившим ее дважды. 34-летний вратарь является чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016) призером мировых первенств.

Хоккей,Евгений Набоков,Сергей Бобровский,Владислав Третьяк,
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