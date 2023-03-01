Третьяк оценил рекорд вратаря Бобровского в НХЛ

"Я его уже поздравил, - сказал Третьяк. - Он стабильный вратарь. Что определяет игру вратаря? Стабильность. Можно выдать хороший сезон или турнир, но потом уже не демонстрировать такой же высокий уровень мастерства, а Бобровский играет стабильно на протяжении многих лет. Надеюсь, он и дальше будет радовать своими победами".