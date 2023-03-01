Защитник «Коламбуса» Гавриков обменян в «Лос-Анджелес»

«Коламбус» обменял российского защитника Владислава Гаврикова в «Лос-Анджелес», сообщает инсайдер НХЛ Франк Серавалли в своём аккаунте в соцсети.

Фото: NHL.COM NHL.COM

Сообщается, что Гавриков и вратарь Йоонас Корписало отправляются в «Кингз». В обратном направлении отправится голкипер Джонатан Куик. Подробности сделки ожидаются в ближайшее время.

37-летний американский голкипер провёл всю карьеру в составе «Лос-Анджелеса» и становился с клубом двукратным обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2011/2012 он получил приз самому ценному игроку плей-офф.