«Детройт» обменял 28-летнего защитника в «Бостон»

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере» заявил, что «Детройт Ред Уингз» обменяли защитника Тайлера Бертуцци в «Бостон Брюинз».

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«Красные крылья» за игрока получили выбор в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги в 2024 году и выбор в четвёртом раунде 2025 года.

28-летний игрок обороны в текущем сезоне провёл 29 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. Всего в рамках НХЛ Бертуцци сыграл 305 игр, в которых набрал 202 (88+114) результативных баллов.