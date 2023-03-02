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51 минуту назад

«Детройт» обменял 28-летнего защитника в «Бостон»

Чемпионат.com

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере» заявил, что «Детройт Ред Уингз» обменяли защитника Тайлера Бертуцци в «Бостон Брюинз».

«Детройт» обменял 28-летнего защитника в «Бостон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Красные крылья» за игрока получили выбор в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги в 2024 году и выбор в четвёртом раунде 2025 года.

28-летний игрок обороны в текущем сезоне провёл 29 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. Всего в рамках НХЛ Бертуцци сыграл 305 игр, в которых набрал 202 (88+114) результативных баллов.

«Детройт» после 60 матчей набрал 64 очка и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Бостон» возглавляет таблицу Востока, набрав 99 очков после 60 сыгранных встреч.

Хоккей,Пьер Лебрюн,Тайлер Бертуцци,
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