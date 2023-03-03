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1 час назад

Артемий Панарин отдал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Чемпионат.com

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттаву Сенаторз».

Панарин отдал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу хозяев — 3:2.

Во второй голевой атаке «Рейнджерс», которая позволила им сравнять счёт, отличился Джейкоб Труба, которому ассистировали Винсент Трочек и российский нападающий Артемий Панарин.

Для Панарина эта передача стала уже 50-й в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Всегго на счету Панарина в этом сезоне 69 (19+50) очков.

«Рейнджерс» после 61 матча занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 79 очков.

Хоккей,Артемий Панарин,
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