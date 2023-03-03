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1 час назад

Нападающий "Миннесоты" Капризов забросил 39-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Газета.Ruиещё 8

В эти минуты на стадионе «Роджерс Арена» в Ванкувере проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд». Идет второй период. Счет 2:1 в пользу «Миннесоты».

Капризов забросил 39-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ
Фото: Газета.ruГазета.ru

На первой минуте первого периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. Также он забил гол на четвертой минуте второй двадцатиминутки.

Капризов в нынешнем сезоне провел за «Миннесоту» 62 матча, отметившись 39 заброшенными шайбами и отдав 34 результативные передачи. В чемпионате-2022/23 Капризов преодолел отметку в 100 голов в НХЛ. В начале февраля он принял участие в Матче звезд лиги.

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из московского ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин сделал 50 результативных передач за сезон в НХЛ.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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