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2 часа назад

«Бостон» побил рекорд НХЛ, державшийся 46 лет

Чемпионат.comиещё 1

В прошедшем игровом дне НХЛ «Бостон» на своей площадке разгромил «Баффало» со счётом 7:1 и набрал 101 очко за 61 матч регулярного чемпионата. «Мишки» первыми в текущем сезоне набрали 100 очков. У ближайшего преследователя в лице «Каролины» 86 очков.

«Бостон» побил рекорд НХЛ, державшийся 46 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Брюинз» быстрее всех в истории лиги достигли отметки в 100 очков. Ранее рекорд принадлежал «Монреаль Канадиенс», набравшему 100 очков за 62 матча в сезоне-1976/1977. Затем идут три команды, набравшие 100 очков за 63 матча регулярного сезона — «Тампа-Бэй» в сезоне-2018/2019, «Монреаль» в сезоне-1977/1978 и «Бостон» в сезоне-1971/1972.

«Бостон» одержал девять побед подряд. В следующем матче «Брюинз» встретятся с «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 4 марта в 21:00 мск.

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