Пятикратный обладатель Кубка Стэнли обвиняется в налоговом мошенничестве

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве.

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Как сообщает Ilta-Sanomat, прокуратура предъявила обвинения экс-игроку НХЛ.

58-летнего финна обвиняют в крупном налоговом мошенничестве. Сообщается, что согласно уголовному кодексу Финляндии, минимальное наказание за это составляет четыре месяца, максимальное – четыре года лишения свободы.

Предполагаемое преступление происходило в Эспоо в период с 7 мая 2015 года по 26 сентября 2019 года. Дата слушания дела в окружном суде Лянси-Уусимаа еще не назначена.

«Проблема в налогообложении денежных средств, поступивших из-за рубежа. Я не совершал никакого преступления, но у налогового инспектора другое мнение», – сказал Тикканен.

Ранее он играл в НХЛ за «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Сент Луис», «Нью Джерси», «Ванкувер», «Флориду» и «Вашингтон».