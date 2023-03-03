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52 минуты назад

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве

Sports.ru

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен обвиняется в налоговом мошенничестве.

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли обвиняется в налоговом мошенничестве
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает Ilta-Sanomat, прокуратура предъявила обвинения экс-игроку НХЛ.

58-летнего финна обвиняют в крупном налоговом мошенничестве. Сообщается, что согласно уголовному кодексу Финляндии, минимальное наказание за это составляет четыре месяца, максимальное – четыре года лишения свободы.

Предполагаемое преступление происходило в Эспоо в период с 7 мая 2015 года по 26 сентября 2019 года. Дата слушания дела в окружном суде Лянси-Уусимаа еще не назначена.

«Проблема в налогообложении денежных средств, поступивших из-за рубежа. Я не совершал никакого преступления, но у налогового инспектора другое мнение», – сказал Тикканен.

Ранее он играл в НХЛ за «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Сент Луис», «Нью Джерси», «Ванкувер», «Флориду» и «Вашингтон».

Тикканен – пятикратный обладатель Кубка Стэнли (1985, 1987, 1988, 1990, 1994). Также в его активе бронзовые медали ЧМ 2000 и Олимпийских игр 1998.

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