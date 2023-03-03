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1 час назад

Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о 22-летнем новичке клуба

Чемпионат.com

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил новичка клуба Расмуса Сандина. 22-летний защитник стал игроком «столичных» после обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». За Сандина «Вашингтон» отдал игрока обороны Эрика Густафссона, а также выбор в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги.

Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о 22-летнем новичке клуба
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это шанс ввести в команду молодого игрока, который может продвигать шайбу и проявлять себя в атаке. Мы рады, что он перешёл к нам, мы рады видеть его в составе, когда бы это ни случилось», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Напомним, Сандин в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл в 52 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 16 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.

Хоккей,Питер Лавиолетт,Эрик Густафссон,
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