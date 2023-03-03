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1 час назад

«Локомотив» разгромил «Витязь» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Газета.Ru

Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» оказался сильнее подмосковного «Витязя».

«Локомотив» разгромил «Витязь» во втором матче серии плей-офф КХЛ
Фото: hclokomotiv.ruhclokomotiv.ru

Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» и завершилась уверенное победой хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Георгий Иванов, Даниил Тесанов, Максим Шалунов, Артур Каюмов и Александр Полунин, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Степан Старков и Скотт Уилсон.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Третья игра состоится 5 марта в Балашихе в Ледовом дворце имени Ю. Ляпкина. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Наместников обменян из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» в «Виннипег Джетс».

Хоккей,Степан Старков,Артур Каюмов,Скотт Уилсон,Александр Полунин,Максим Шалунов,Владислав Наместников,Георгий Иванов,
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