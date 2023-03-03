«Локомотив» разгромил «Витязь» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» оказался сильнее подмосковного «Витязя».

Фото: hclokomotiv.ru hclokomotiv.ru

Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» и завершилась уверенное победой хозяев со счетом 6:2.

У проигравшей команды отличились Степан Старков и Скотт Уилсон.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Третья игра состоится 5 марта в Балашихе в Ледовом дворце имени Ю. Ляпкина. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.