«Локомотив» разгромил «Витязь» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» оказался сильнее подмосковного «Витязя».
Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» и завершилась уверенное победой хозяев со счетом 6:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Георгий Иванов, Даниил Тесанов, Максим Шалунов, Артур Каюмов и Александр Полунин, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Степан Старков и Скотт Уилсон.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.
Третья игра состоится 5 марта в Балашихе в Ледовом дворце имени Ю. Ляпкина. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Наместников обменян из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» в «Виннипег Джетс».