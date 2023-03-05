"Локомотив" разгромил "Витязь" в третьей игре серии плей-офф КХЛ

В третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» оказался сильнее подмосковного «Витязя».

Фото: hclokomotiv.ru hclokomotiv.ru

Встреча прошла в Балашихе в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина и завершилась крупной победой «железнодорожников» со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Рушан Рафиков, Денис Алексеев и Даниил Тесанов, оформивший дубль.

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счет сухой матч, отразив 31 бросок соперника.

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко совершил в игре 38 сейвов.

После этой победы подопечных Игоря Никитина повели в серии до четырех побед со счетом 2-1.