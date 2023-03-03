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1 час назад

СКА обыграл минское "Динамо" во втором матче серии плей-офф КХЛ

Газета.Ru

Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина петербургский СКА оказался сильнее минского «Динамо»

СКА обыграл минское "Динамо" во втором матче серии плей-офф КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и завершилась уверенное победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Глотов с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова, Святослав Гребенщиков с передач Никиты Камалова и Дамира Жафярова, Игорь Ожиганов (без ассистентов), Марат Хуснутдинов (ассистенты Никита Гусев и Никита Камалов) и Степан Фальковский.

У проигравшей команды голы оформили Райан Спунер с передач Марка Барберио и Брендана Козуна и Никита Пышкайло с передачи Виталия Пинчука.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Третья игра состоится 5 марта в столице Белоруссии на «Минск-Арене». Стартовое вбрасывание состоится в 17:10 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от ЦСКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина раскритиковал федеральные команды за низкую популяризацию хоккея.

Хоккей,Виталий Пинчук,Марк Барберио,Райан Спунер,Степан Фальковский,Дамир Жафяров,Никита Камалов,Василий Глотов,Игорь Ожиганов,Святослав Гребенщиков,Андрей Разин,Никита Гусев,СКА,Динамо,
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