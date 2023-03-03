СКА обыграл минское "Динамо" во втором матче серии плей-офф КХЛ

Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина петербургский СКА оказался сильнее минского «Динамо»

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Встреча прошла в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и завершилась уверенное победой хозяев со счетом 5:2.

У проигравшей команды голы оформили Райан Спунер с передач Марка Барберио и Брендана Козуна и Никита Пышкайло с передачи Виталия Пинчука.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Третья игра состоится 5 марта в столице Белоруссии на «Минск-Арене». Стартовое вбрасывание состоится в 17:10 по московскому времени.