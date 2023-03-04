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1 час назад

Финалист Кубка Стэнли Худобин может продолжить карьеру в КХЛ

Газета.Ru

Российский вратарь "Чикаго Блэкхокс" Антон Худобин может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает "Чемпионат".

Финалист Кубка Стэнли Худобин может продолжить карьеру в КХЛ
Фото: USA TODAY SPORTSUSA TODAY SPORTS

По информации источника, голкипер может стать игроков "Авангард", "Металлург" или "Трактор". Худобин обменян в "Чикаго" из "Даллас Старз". В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарь не принял участие ни в одном матче. Он выступал только в составе "Техаса", фарм-клубе "Далласа", в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе национальной команды России. Его соглашение действует до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что российский нападающий Владислав Наместников обменян из "Сан-Хосе Шаркс" в "Виннипег Джетс".

Хоккей,Антон Худобин,Владислав Наместников,ХК Трактор,Металлург,ХК Авангард,
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