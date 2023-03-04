Финалист Кубка Стэнли Худобин может продолжить карьеру в КХЛ

По информации источника, голкипер может стать игроков "Авангард", "Металлург" или "Трактор". Худобин обменян в "Чикаго" из "Даллас Старз". В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарь не принял участие ни в одном матче. Он выступал только в составе "Техаса", фарм-клубе "Далласа", в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В 2014 году Худобин стал чемпионом мира в составе национальной команды России. Его соглашение действует до конца нынешнего сезона.