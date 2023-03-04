Сегодня, 4 марта, в матче АХЛ между «Техас Старз» и «Милуоки Эдмиралс» произошла драка вратарей. Российский голкипер «Милуоки» Ярослав Аскаров схлестнулся в центре площадки с вратарём «Техаса» Рэми Порье.

В середине третьего периода при счёте 5:1 в пользу «Техаса» на льду вспыхнула массовая потасовка среди всех хоккеистов на льду. Не остались в стороне и вратари команд. Голкиперы сбросили шлема, ловушки и блины и принялись колотить друг друга. После нескольких ударов российский вратарь Аскаров потерял равновесие и упал на спину. Сверху на него лёг оппонент, после чего главный судья матча разнял дерущихся.