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7 часов назад

Гол Свечникова помог "Каролине" разгромить "Тампу" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 4

Сегодня, в ночь на 6 марта по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Каролиной Харрикейнз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Встреча, которая прошла на стадионе "Пи Эн Си Арена" в Каролине, завершилась победой хозяев со счетом 6:0.

Гол Свечникова помог "Каролине" разгромить "Тампу" в матче НХЛ
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, Туево Терявяйнен (хет-трик), Шейн Гостисбехер и Йеспери Котканиеми. Таким образом, "Каролина" располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 90 очков. "Тампа" занимает пятое место на Востоке, нара 79 баллов. 8 марта "Тампа" проведет встречу с "Филадельфией Флайерз".

В этот же день "Каролина" сыграет с "Монреаль Канадиенс". Ранее олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о том, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обогнал Стэна Микиту по количеству набранных очков в истории.

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