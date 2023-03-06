Гол Свечникова помог "Каролине" разгромить "Тампу" в матче НХЛ

Сегодня, в ночь на 6 марта по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Каролиной Харрикейнз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Встреча, которая прошла на стадионе "Пи Эн Си Арена" в Каролине, завершилась победой хозяев со счетом 6:0.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, Туево Терявяйнен (хет-трик), Шейн Гостисбехер и Йеспери Котканиеми. Таким образом, "Каролина" располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 90 очков. "Тампа" занимает пятое место на Востоке, нара 79 баллов. 8 марта "Тампа" проведет встречу с "Филадельфией Флайерз".