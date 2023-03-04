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30 минут назад

Российский вратарь забросил шайбу в матче АХЛ

Lenta.ru

Российский вратарь «Чикаго Вулвс» Петр Кочетков стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) против «Манитобы Мус». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский вратарь забросил шайбу в матче АХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча прошла в ночь на субботу, 4 марта, и завершилась со счетом :4:1 в пользу команды из Чикаго. Россиянин в концовке третьего периода нанес точный бросок по воротам соперника, который снял вратаря.

«Чикаго Вулвс» — фарм-клуб «Каролины Харрикейнс», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). АХЛ является вторым по значимости хоккейным турниром в Северной Америке.

Кочетков в нынешнем сезоне провел 19 матчей в АХЛ. Его процент сэйвов — 91,9. Голкипер является бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

Хоккей,Петр Кочетков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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