КХЛ оштрафовала Радулова за драку в матче Кубка Гагарина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) вынес решение по эпизоду с дракой на 32-й минуте матча первого раунда КХЛ «Ак Барс» – «Нефтехимик».

Встреча состоялась 3 марта в Казани и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1. «Ак Барс» сравнял счёт в серии, после двух матчей у команд по одной победе.