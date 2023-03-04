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1 час назад

КХЛ оштрафовала Радулова за драку в матче Кубка Гагарина с «Нефтехимиком»

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Форвард казанцев подвергнут денежному штрафу.

КХЛ оштрафовала Радулова за драку в матче Кубка Гагарина
Фото:  Championat.com Championat.com

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) вынес решение по эпизоду с дракой на 32-й минуте матча первого раунда КХЛ «Ак Барс» – «Нефтехимик».

Встреча состоялась 3 марта в Казани и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1. «Ак Барс» сравнял счёт в серии, после двух матчей у команд по одной победе.

В середине второго периода произошла потасовка с участием нескольких игроков. СДК признал Радулова зачинщиком драки.

«Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.3.4. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), – подвергнуть денежному штрафу», – говорится в опубликованном пресс-службой КХЛ вердикте.

Третий и четвертый матчи серии «Ак Барс» – «Нефтехимик» пройдут в Нижнекамске. Игры состоятся 5 и 7 марта.

Хоккей,Александр Радулов,
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