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30 минут назад

«Мы «нажрались» очень сильно». Главный тренер «Северстали» — о тайм-ауте в овертайме

Чемпионат.com

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин высказался о победе во встрече первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, а также о тайм-ауте в овертайме.

«Мы «нажрались» очень сильно». Главный тренер «Северстали» о тайм-ауте в овертайме
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«После первой игры мы обращали внимание на игру на вбрасываниях, плюс на те мелочи, которые я не буду озвучивать, но внесли коррективы и по позиционной обороне, и по вторым периодам. Но говорить я не буду, пусть Сергей Викторович Фёдоров это сам увидит и сам догадается.

Тайм-аут в овертайме? Мы «нажрались» очень сильно, говоря хоккейным языком. У нас один хоккеист ошибся, я посчитал, что она наложится на другие, и решил взять паузу. Игрокам она нужна была, да и вратарю Сашке Самонову», — сказал Разин на пресс-конференции.

Хоккей,Сергей Федоров,Андрей Разин,ХК Северсталь,
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