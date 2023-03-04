«Мы «нажрались» очень сильно». Главный тренер «Северстали» — о тайм-ауте в овертайме

«После первой игры мы обращали внимание на игру на вбрасываниях, плюс на те мелочи, которые я не буду озвучивать, но внесли коррективы и по позиционной обороне, и по вторым периодам. Но говорить я не буду, пусть Сергей Викторович Фёдоров это сам увидит и сам догадается.