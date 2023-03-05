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6 часов назад

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки в НХЛ до 79 шайб

Чемпионат.comиещё 23

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Эти голы стали для 37-летнего нападающего 34-м и 35-м в текущем регулярном сезоне.

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки в НХЛ до 79 шайб
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 79 шайб. Теперь на счету Александра 815 голов. Напомним, у легендарного канадского форварда их 894.

В текущем сезоне Овечкин набрал 60 (35+25) очков в 59 матчах.

Матч между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз» состоялся на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США). Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 8:3.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 7 марта (6:30 мск).

На данный момент «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 68 очков.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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