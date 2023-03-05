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52 минуты назад

Овечкин сравнялся с легендарными Бреттом Халлом и Оутсом по матчам с 3+ очками

Чемпионат.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Суммарно 37-летний капитан «столичных» набрал три очка.

Овечкин сравнялся с легендарными Бреттом Халлом и Оутсом по матчам с 3+ очками
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для Овечкина этот матч стал 130-м в карьере с 3+ результативными баллами. По этому показателю российский нападающий сравнялся с легендарными Бреттом Халлом и Адамом Оутсом. Хоккеисты делят 20-е место. Выше расположился Петер Штястны со 138-ю такими матчами. Лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 459 встреч с 3+ очками.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

Хоккей,Адам Оутс,Бретт Халл,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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