Свечников нанес травму защитнику «Тампы» Хедману

Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в результате столкновения с нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым в матче регулярного чемпионата НХЛ, который «Молнии» проиграли со счетом 0:6.
В одном из игровых эпизодов россиянин толкнул шведа, Хедман упал на лед и ударился о борт. Он был вынужден покинуть площадку во втором периоде.
В третьем периоде Хедман попробовал вернуться в игру, но провел на льду только 11 секунд, после чего снова ушел.Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что точные сроки восстановления игрока станут известны после углубленного медобследования.
«Лайтнинг» потерпели 5 е поражение подряд с общим счетом 11:27. После 63 игр «Тампа» с 79 очками занимает в Атлантическом дивизионе 3 е место. Хедман в текущем сезоне принял участие в 60 матчах, набрал 42 очка (6+36).