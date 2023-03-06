Свечников нанес травму защитнику «Тампы» Хедману

Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в результате столкновения с нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым в матче регулярного чемпионата НХЛ, который «Молнии» проиграли со счетом 0:6.

В одном из игровых эпизодов россиянин толкнул шведа, Хедман упал на лед и ударился о борт. Он был вынужден покинуть площадку во втором периоде.

В третьем периоде Хедман попробовал вернуться в игру, но провел на льду только 11 секунд, после чего снова ушел.Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что точные сроки восстановления игрока станут известны после углубленного медобследования.