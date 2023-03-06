Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Российский нападающий «Каролины» Свечников нанес травму защитнику «Тампы» Хедману

Матч ТВиещё 2

Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в результате столкновения с нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым в матче регулярного чемпионата НХЛ, который «Молнии» проиграли со счетом 0:6.

Свечников нанес травму защитнику «Тампы» Хедману
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В одном из игровых эпизодов россиянин толкнул шведа, Хедман упал на лед и ударился о борт. Он был вынужден покинуть площадку во втором периоде.

В третьем периоде Хедман попробовал вернуться в игру, но провел на льду только 11 секунд, после чего снова ушел.Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что точные сроки восстановления игрока станут известны после углубленного медобследования.

«Лайтнинг» потерпели 5 е поражение подряд с общим счетом 11:27. После 63 игр «Тампа» с 79 очками занимает в Атлантическом дивизионе 3 е место. Хедман в текущем сезоне принял участие в 60 матчах, набрал 42 очка (6+36).

Хоккей,Джон Купер,Андрей Свечников,Виктор Хедман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий