В очередном игровом дне НХЛ в матче «Вашингтона» и «Сан-Хосе» дублем отметился российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. В текущем сезоне НХЛ эта заброшенная шайба стала для россиянина 35-й в 59 матчах.

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«Чемпионат» предлагает угадать количество голов, с которым Овечкин завершит текущий регулярный чемпионат, и пройти опрос: «Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов в этом сезоне НХЛ?»

Всего в текущем сезоне Овечкин набрал 60 (35+25) очков в 59 матчах. Теперь на счету Александра 815 голов в карьере НХЛ. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 79 шайб.