Тамбиев: что сказал перед третьим периодом? Всё уложилось в пять слов

«Что такого сказал команде перед третьим периодом? Что-то я сказал такое. Это всё уложилось в пять слов. Правильные действия сделали, кого-то присадили, выпустили защитника в нападение — он забил гол, дал импульс команде, дал дополнительную энергию. Команда завелась, заиграла», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.