Главный тренер «Адмирала: горд, что мы такая противная команда

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев не стал никого выделять в составе дальневосточной команды после волевой победы в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ). Владивостокская команда уступала со счётом 0:2 после второго периода, но смогла навязать свою игру и перевести матч в овертайм, где точный бросок Юрия Паутова принёс победу «Адмиралу».