Хоккейный вратарь запустил бутылкой в арбитра и получил пять матчей дисквалификации, видео

Казимир Каскисуо был в бешенстве, после того как ему забили гол в овертайме из офсайда. И получил пять матчей дисквалификации.

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Хоккейные вратари продолжают шалить. В последние дни мы уже видели драку Ярослава Аскарова, удаление до конца матча Петра Кочеткова (а ещё был его гол!), попытку подраться от Сергея Бобровского. На днях снесло голову вратарю шведской команды «Лександ» Казимиру Каскисуо.

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«Лександ» вёл 2:0 во втором периоде матча с ХВ71, но потом Коскисуо пропустил три безответные шайбы, включая решающую — в овертайме. К последнему голу были большие вопросы – один из игроков ХВ71 слишком медленно менялся и находился в офсайде, когда Энди Мили заезжал в зону.

Тем не менее шайбу засчитали.

«Мы пропустили, что тут поделаешь? Без понятия, что происходит. Не знаю, что это за правило. Но матч мы проиграли не поэтому», — заявил главный тренер «Лександра» Бьорн Хеллквист.

После финальной сирены взбешённый Каскисуо выместил злость на арбитре, запустив ему в шею бутылку с водой. Голкиперу выписали удаление до конца игры, а дисциплинарный комитет шведской лиги позже вынес суровый вердикт – пять матчей дисквалификации и денежный штраф 23 750 шведских крон (более 170 тысяч рублей).

«Это было сделано намеренно. Совершенно неподобающее поведение, пусть это действие и не несло высокий риск травмы», — так лига прокомментировала

«Картина ясна – матч окончен, а он кидает бутылку в судью. Грустно это видеть, он перегнул палку. Это отвратительный, грязный поступок. Беспокоит, что в этом сезоне игроки стали чаще идти в физический контакт с арбитрами», — заявил позже главный судья SHL Томас Торсбринк.