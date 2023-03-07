Макдэвид установил личный рекорд НХЛ по очкам

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:2). На его счету дубль.

Фото: пресс-служба клуба "Эдмонтон Ойлерз" пресс-служба клуба "Эдмонтон Ойлерз"

В 65 матчах текущего сезона 26-летний Макдэвид набрал 124 очка – 54 гола и 70 результативных передач. Он установил личный рекорд. По итогам прошлой регулярки в его активе было 123 балла.

Макдэвид с большой долей вероятности первым в XXI веке достигнет отметки в 130 очков за сезон. Последний раз это удавалось легендарному канадцу Уэйну Гретцки в 1994 году. В 2019-м российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 127 баллов.