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1 час назад

Макдэвид установил личный рекорд НХЛ по очкам

Betassistиещё 3

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:2). На его счету дубль.

Макдэвид установил личный рекорд НХЛ по очкам
Фото: пресс-служба клуба "Эдмонтон Ойлерз"пресс-служба клуба "Эдмонтон Ойлерз"

В 65 матчах текущего сезона 26-летний Макдэвид набрал 124 очка – 54 гола и 70 результативных передач. Он установил личный рекорд. По итогам прошлой регулярки в его активе было 123 балла.

Макдэвид с большой долей вероятности первым в XXI веке достигнет отметки в 130 очков за сезон. Последний раз это удавалось легендарному канадцу Уэйну Гретцки в 1994 году. В 2019-м российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 127 баллов.

Макдэвид является лидером снайперской и бомбардирской гонок. Он может получить приз «Арт Росс Трофи» пятый раз за карьеру. Награда вручается набравшему наиболее количество очков.

Хоккей,Коннор Макдэвид,Уэйн Гретцки,Никита Кучеров,
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