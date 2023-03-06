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1 час назад

Президент IIHF рассказал об обсуждении с МОК условий допуска сборной России по хоккею

Газета.Ruиещё 2

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что обсудил с Международным олимпийским комитетом (МОК) условия участия российских и белорусских спортсменов в квалификации и Олимпийских играх 2026 года.

Президент IIHF рассказал об обсуждении с МОК условий допуска сборной России по хоккею
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Общение с МОК? Обсуждение было больше об Олимпийских играх и сроках начала олимпийской квалификации. И об условиях участия», — передает слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) ранее приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал смелым человеком бывшего президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, который принял российское гражданство и имеет бизнес в России.

Хоккей,Люк Тардиф,Рене Фазель,Александр Кожевников,СБОРНАЯ РОССИИ,
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