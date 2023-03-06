Президент IIHF рассказал об обсуждении с МОК условий допуска сборной России по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что обсудил с Международным олимпийским комитетом (МОК) условия участия российских и белорусских спортсменов в квалификации и Олимпийских играх 2026 года.

«Общение с МОК? Обсуждение было больше об Олимпийских играх и сроках начала олимпийской квалификации. И об условиях участия», — передает слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) ранее приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.