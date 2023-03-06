КХЛ: результат третьей игры «Авангард» - «Сибирь»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард» . Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Новосибирске.