«Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперед в серии плей-офф

Москвичи не оставили шансов нижегородцам.

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В третьем четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» на своем льду обыграло нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иван Игумнов, Иван Муранов и Эрик О'Дэлл.

Таким образом, счет в противостоянии стал 2-1 в пользу бело-голубых.

Четвертая игра пройдет 8 марта, так же в Москве. Затем серия вернется в Нижний Новгород.