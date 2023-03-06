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1 час назад

«Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперед в серии плей-офф

Советский спортиещё 1

Москвичи не оставили шансов нижегородцам.

«Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперед в серии плей-офф
Фото: Советский спортСоветский спорт

В третьем четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» на своем льду обыграло нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иван Игумнов, Иван Муранов и Эрик О'Дэлл.

Таким образом, счет в противостоянии стал 2-1 в пользу бело-голубых.

Четвертая игра пройдет 8 марта, так же в Москве. Затем серия вернется в Нижний Новгород.

КХЛ. Плей-офф Кубка ГагаринаЗападная конференция. 1/4 финала3-й матч«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)Голы:1:0 - Игумнов (Готовец, Тринеев), 27:582:0 - Муранов, 31:463:0 - О'Дэлл (Рашевский), 41:09Вратари: Коновалов - КульбаковСчет в серии: 2-1.

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