«Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперед в серии плей-офф

Москвичи не оставили шансов нижегородцам.
В третьем четвертьфинальном матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» на своем льду обыграло нижегородское «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иван Игумнов, Иван Муранов и Эрик О'Дэлл.
Таким образом, счет в противостоянии стал 2-1 в пользу бело-голубых.
Четвертая игра пройдет 8 марта, так же в Москве. Затем серия вернется в Нижний Новгород.
КХЛ. Плей-офф Кубка ГагаринаЗападная конференция. 1/4 финала3-й матч«Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)Голы:1:0 - Игумнов (Готовец, Тринеев), 27:582:0 - Муранов, 31:463:0 - О'Дэлл (Рашевский), 41:09Вратари: Коновалов - КульбаковСчет в серии: 2-1.