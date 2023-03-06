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1 час назад

Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в NHL

Спорт день за днем

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов признан первой звездой минувшей недели в регулярном чемпионате NHL, сообщает пресс-служба лиги.

Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в NHL
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» в конце февраля. За это время 31-летний хоккеист успел сыграть 5 матчей и набрать 9 очков (3 гола + 6 передач) за новую команду.

Второй звездой недели стал форвард «Оттавы Сенаторз» Клорд Жиру (3 гола и 6 передач в 7 играх), третьей — вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон, отразивший 70 из 71 броска в 2 проведенных матчах.

Сейчас «Бостон Брюинз» идет на 1 месте в NHL со 103 очками за 62 игры (49 побед - 8 поражений). Второе место - «Каролина Харрикейнз» уступает «Бостону» 13 очков (90 за 61 игру). Дмитрий Орлов в этом сезоне провел 48 матчей, в которых набрал 28 очков (6 + 22). Российский хоккеист является третьим защитником в команде по передачам (22) и вторым по голам (6).

Следующий матч для подопечных Джима Монтгомери состоится 10 марта против «Эдмонтон Ойлерс».

Хоккей,Филип Густавссон,Каролина Харрикейнз,Дмитрий Орлов,
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