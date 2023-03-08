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42 минуты назад

Хоккеисты «Миннесоты» отказались выходить на разминку в свитерах в поддержку ЛГБТ

Чемпионат.comиещё 2

Игроки «Миннесоты Уайлд» отказались надевать форму в поддержку ЛГБТ-сообщества во время разминки, как это было запланировано на ежегодной акции клуба. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в своём аккаунте в соцсети.

Хоккеисты «Миннесоты» отказались надевать свитеры в поддержку ЛГБТ
Фото: соцсетисоцсети

По заявлениям клуба перед матчем, игроки должны были надеть форму радужного цвета в поддержку ЛГБТ-сообщества на разминку команды перед матчем с «Калгари Флэймз». Фотографии формы позднее удалили с сайта-аукциона, на котором предполагалась продажа этой формы, подписанной хоккеистами.

Во время разминки перед матчем с «Калгари» несколько хоккеистов «Миннесоты» обмотали свои клюшки радужной лентой. Шайбы в тематике ЛГБТ также использовались во время разминки.

Напомним, впервые отказался надевать радужную форму российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, которого поддержали многие люди в Северной Америке, раскупив игровую форму россиянина. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что НХЛ должна уважать личный выбор каждого хоккеиста.

Хоккей,Майкл Руссо,Гэри Беттмэн,Иван Проворов,
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