Хоккеисты «Миннесоты» отказались надевать свитеры в поддержку ЛГБТ

Игроки «Миннесоты Уайлд» отказались надевать форму в поддержку ЛГБТ-сообщества во время разминки, как это было запланировано на ежегодной акции клуба. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в своём аккаунте в соцсети.

Фото: соцсети соцсети

По заявлениям клуба перед матчем, игроки должны были надеть форму радужного цвета в поддержку ЛГБТ-сообщества на разминку команды перед матчем с «Калгари Флэймз». Фотографии формы позднее удалили с сайта-аукциона, на котором предполагалась продажа этой формы, подписанной хоккеистами.

Во время разминки перед матчем с «Калгари» несколько хоккеистов «Миннесоты» обмотали свои клюшки радужной лентой. Шайбы в тематике ЛГБТ также использовались во время разминки.