Гавриков забросил дебютную шайбу в составе «Лос-Анджелеса»

Защитник «Лос Анджелеса» Владислав Гавриков отметился дебютной шайбой в составе команды из Калифорнии.

Он отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтона», сравняв счет во втором периоде — 1:1.

Гавриков проводит второй матч в составе «Лос Анджелеса» после обмена из «Коламбуса».