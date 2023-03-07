Гавриков забросил дебютную шайбу в составе «Лос-Анджелеса»

Защитник «Лос Анджелеса» Владислав Гавриков отметился дебютной шайбой в составе команды из Калифорнии.
Он отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтона», сравняв счет во втором периоде — 1:1.
Гавриков проводит второй матч в составе «Лос Анджелеса» после обмена из «Коламбуса».
Действующий договор 27 летнего хоккеиста с зарплатой в 2,8 миллиона долларов истекает после окончания нынешнего сезона. Летом олимпийский чемпион 2018 года может получить статус неограниченно свободного агента.