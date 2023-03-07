Тарпищев рассказал, как играл в теннис в Владимиром Набоковым

"Я играл с его сыном, а с ним самим я только несколько ударов сделал на Уимблдоне, он уже возрастной был, - вспомнил Тарпищев. - Но по паре ударов была видна техника, как ракетку держит. В свое время он подрабатывал на теннисе, когда не было денег".