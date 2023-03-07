«Нефтехимик» победил «Ак Барс»

В Нижнекамске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Нефтехимик» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-2.

Фото: ХК «Нефтехимик». ХК «Нефтехимик».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки счёт в матче открыл Кирилл Петров с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого. Спустя 38 секунд преимущество гостей удвоил Станислав Галиев с передачи Кирилла Адамчука. На седьмой минуте второго периода размочил счёт Рауль Якупов с передач Сергея Купцова и Михаила Сидорова. На 13-й минуте матча восстановил равенство в счёте Семён Кизимов с передачи Андрея Белозёрова.

На 16-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Евгений Митякин с передачи Вячеслава Лещенко. В конце периода окончательный счёт установил Вячеслав Лещенко.