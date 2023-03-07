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1 час назад

«Нефтехимик» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс», забив дважды в концовке третьего периода

Чемпионат.com

В Нижнекамске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Нефтехимик» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-2.

«Нефтехимик» победил «Ак Барс»
Фото:  ХК «Нефтехимик». ХК «Нефтехимик».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки счёт в матче открыл Кирилл Петров с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого. Спустя 38 секунд преимущество гостей удвоил Станислав Галиев с передачи Кирилла Адамчука. На седьмой минуте второго периода размочил счёт Рауль Якупов с передач Сергея Купцова и Михаила Сидорова. На 13-й минуте матча восстановил равенство в счёте Семён Кизимов с передачи Андрея Белозёрова.

На 16-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Евгений Митякин с передачи Вячеслава Лещенко. В конце периода окончательный счёт установил Вячеслав Лещенко.

Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.

Хоккей,Кирилл Адамчук,Станислав Галиев,Вадим Шипачев,Андрей Белозеров,Сергей Купцов,Евгений Митякин,Михаил Сидоров,Вячеслав Лещенко,Кирилл Петров,
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