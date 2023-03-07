«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» во втором овертайме в плей-офф КХЛ

Команда из Ярославля в шаге от выхода в следующий раунд.

Фото: YarNews YarNews

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха им. Юрия Ляпкина» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Местный «Витязь» принимал «Локомотив».

Поединок закончился победой гостей со счётом 3:2. Причём, решающая шайба была заброшена уже во втором овертайме.

Победную шайбу во втором овертайме забросил Рушан Рафиков. Ему ассистировал Максим Шалунов.