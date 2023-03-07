«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» во втором овертайме в плей-офф КХЛ

Команда из Ярославля в шаге от выхода в следующий раунд.
В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха им. Юрия Ляпкина» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Местный «Витязь» принимал «Локомотив».
Поединок закончился победой гостей со счётом 3:2. Причём, решающая шайба была заброшена уже во втором овертайме.
На 17-й минуте Ярослав Бусыгин открыл счёт. Ему ассистировал Джереми Рой. На 7-й минуте третьего периода Степан Никулин восстановил равновесие в счёте. Ему ассистировали Павел Красковский и Александр Полунин. А ещё через полторы минуты Денис Алексеев с паса Рушана Рафикова забросил вторую шайбу «Локо». Но на 16-й минуте Скотт Уилсон перевёл игру в овертайм. Результативные передачи сделали Владислав Кара и Алексей Волгин.
Победную шайбу во втором овертайме забросил Рушан Рафиков. Ему ассистировал Максим Шалунов.
Теперь счёт в серии стал 3-1 в пользу «Локомотива».