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1 час назад

«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» во втором овертайме в плей-офф КХЛ

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Команда из Ярославля в шаге от выхода в следующий раунд.

«Локомотив» вырвал победу у «Витязя» во втором овертайме в плей-офф КХЛ
Фото: YarNewsYarNews

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха им. Юрия Ляпкина» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Местный «Витязь» принимал «Локомотив».

Поединок закончился победой гостей со счётом 3:2. Причём, решающая шайба была заброшена уже во втором овертайме.

На 17-й минуте Ярослав Бусыгин открыл счёт. Ему ассистировал Джереми Рой. На 7-й минуте третьего периода Степан Никулин восстановил равновесие в счёте. Ему ассистировали Павел Красковский и Александр Полунин. А ещё через полторы минуты Денис Алексеев с паса Рушана Рафикова забросил вторую шайбу «Локо». Но на 16-й минуте Скотт Уилсон перевёл игру в овертайм. Результативные передачи сделали Владислав Кара и Алексей Волгин.

Победную шайбу во втором овертайме забросил Рушан Рафиков. Ему ассистировал Максим Шалунов.

Теперь счёт в серии стал 3-1 в пользу «Локомотива».

Хоккей,Юрий Ляпкин,Владислав Кара,Скотт Уилсон,Александр Полунин,Павел Красковский,Рушан Рафиков,Максим Шалунов,Денис Алексеев,Алексей Волгин,
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