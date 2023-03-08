Ассистентский хет-трик Малкина позволил «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

«Питтсбург» одержал пятую победу в шести последних матчах. В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ он обыграл в овертайме «Коламбус» со счётом 5:4. «Блю Джекетс» потерпели третье поражение подряд.

Первой звездой матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, в его активе 3 (1+2) очка. Дубль на счету Джейсона Цукера. Ассистентский хет-трик оформил Евгений Малкин, также у него пять бросков в створ и силовой приём за 19:49 на льду. Он выиграл только 22% вбрасываний.