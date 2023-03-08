Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Ассистентский хет-трик Малкина позволил «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Betassist

«Питтсбург» одержал пятую победу в шести последних матчах. В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ он обыграл в овертайме «Коламбус» со счётом 5:4. «Блю Джекетс» потерпели третье поражение подряд.

Ассистентский хет-трик Малкина позволил «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
Фото: APAP

Первой звездой матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, в его активе 3 (1+2) очка. Дубль на счету Джейсона Цукера. Ассистентский хет-трик оформил Евгений Малкин, также у него пять бросков в створ и силовой приём за 19:49 на льду. Он выиграл только 22% вбрасываний.

Защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов очков не набрал. Как и нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.

«Питтсбург» с 73 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Это последняя строчка, позволяющая сыграть в плей-офф. «Коламбус» (47) – последний.

Хоккей,Кирилл Марченко,Джейсон Цукер,Дмитрий Куликов,Евгений Малкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий