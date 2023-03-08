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1 час назад

«Автомобилист» всухую обыграл «Металлург» в гостях и сравнял счёт в серии плей-офф

Чемпионат.com

В Магнитогорске завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» играл на своём льду с «Автомобилистом». Победу в дополнительное время со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии равный — 2-2.

«Автомобилист» всухую обыграл «Металлург» в гостях
Фото: METALLURG.RUMETALLURG.RU

В первом периоде команды не сумели забросить ни одной шайбы.

На 12-й минуте второго периода счёт в матче открыл Кёртис Валк. Через три минуты преимущество гостей удвоил Денис Баранцев с передач Джесси Блэкера и Анатолия Голышева.

На 13-й минуте третьего периода третью шайбу «Автомобилиста» в матче забросил Алексей Макеев с передачи Патриса Кормье. Окончательный счёт в матче установил Олег Ли, забросивший в пустые ворота за 14 секунд до конца игры.

«Сухой» матч записал на свой счёт голкипер «Автомобилиста» Юхан Маттссон.

Хоккей,Юхан Маттссон,Патрис Кормье,Денис Баранцев,Олег Ли,Алексей Макеев,Анатолий Голышев,Металлург,Сухой,
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