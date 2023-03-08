«Автомобилист» всухую обыграл «Металлург» в гостях

В Магнитогорске завершился матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» играл на своём льду с «Автомобилистом». Победу в дополнительное время со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии равный — 2-2.

Фото: METALLURG.RU METALLURG.RU

В первом периоде команды не сумели забросить ни одной шайбы.

На 12-й минуте второго периода счёт в матче открыл Кёртис Валк. Через три минуты преимущество гостей удвоил Денис Баранцев с передач Джесси Блэкера и Анатолия Голышева.

На 13-й минуте третьего периода третью шайбу «Автомобилиста» в матче забросил Алексей Макеев с передачи Патриса Кормье. Окончательный счёт в матче установил Олег Ли, забросивший в пустые ворота за 14 секунд до конца игры.