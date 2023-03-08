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51 минуту назад

«Торпедо» переиграло «Динамо» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Газета.Ru

В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западной конференции нижегородское «Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо».

«Торпедо» переиграло «Динамо» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» в присутствии 10 193 зрителей и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

В составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевский и Джордан Вил, оформивший дубль.

У нижегородской команды отличились Максим Федотов, Антон Сизов и Сергей Гончарук, поразивший ворота соперников дважды.

Победная шайба на счету белорусского нападающего Даниила Бокуна.

После этой игры счет в серии стал равным — 2:2.

Пятая игра серии пройдет 10 марта в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Северсталь» со счетом 9:3 в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.

Хоккей,Дмитрий Рашевский,Антон Сизов,Даниил Бокун,Максим Федотов,Эрик О'делл,Торпедо,Динамо,
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