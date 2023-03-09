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4 часа назад

Российский хоккеист Капризов получил травму в матче против "Виннипега"

Российская Газетаиещё 6

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов из-за травмы не смог доиграть матч против "Виннипега".

Российский хоккеист Капризов получил травму в матче против "Виннипега"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Минувшей ночью "дикари" из Миннесоты в гостях встречались с "Виннипегом" и добились победы со счетом 4:2.

В составе победителей голы на счету Маркуса Фолиньо, Фредерика Гордо, Райана Хартмана и Мэйсона Шоу. У проигравших отличились Логан Стэнли и Нино Нидеррайтер.

Лидер "дикарей" Кирилл Капризов отметился голевой передачей, а в третьем периоде он покинул лед из-за травмы. В одном из игровых моментов на ногу россиянину упал защитник хозяев Стэнли. Капризов, заметно прихрамывая, покинул площадку и сразу же отправился в раздевалку.

Пока неизвестно, насколько тяжелое повреждение получил россиянин и сколько он может пропустить. Обследование будет проведено в пятницу. На счету Капризова 74 очка (39 голов и 35 передач) в 65-ти матчах нынешнего сезона.

В составе "Виннипега" голевая передача на счету Владислава Наместникова.

Хоккей,Райан Хартман,Маркус Фолиньо,Нино Нидеррайтер,Кирилл Капризов,Владислав Наместников,
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