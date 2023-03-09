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20 минут назад

Форвард «Миннесоты» Капризов получил травму

Матч ТВ

Форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег Джетс».

Форвард «Миннесоты» Капризов получил травму
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На девятой минуте третьего периода защитник «Джетс» Логан Стэнли столкнулся с российским форвардом и всем весом приземлился на него. Капризов вернулся на скамейку запасных и не выходил на лед до конца игры.

Сразу после игры тренер «Уайлд» Дин Эвасон отметил, что у него нет информации о состоянии Капризова. — Пока не знаю… Он смог самостоятельно откатиться. Если есть положительный момент, то это был один из них, — приводит слова тренера Star Tribune.

Игра, которая прошла в Виннипеге, завершилась победой гостей со счетом 4:2. Капризов отметился голевой передачей в матче.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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