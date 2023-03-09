Форвард «Миннесоты» Капризов получил травму

Форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег Джетс».
На девятой минуте третьего периода защитник «Джетс» Логан Стэнли столкнулся с российским форвардом и всем весом приземлился на него. Капризов вернулся на скамейку запасных и не выходил на лед до конца игры.
Сразу после игры тренер «Уайлд» Дин Эвасон отметил, что у него нет информации о состоянии Капризова. — Пока не знаю… Он смог самостоятельно откатиться. Если есть положительный момент, то это был один из них, — приводит слова тренера Star Tribune.
Игра, которая прошла в Виннипеге, завершилась победой гостей со счетом 4:2. Капризов отметился голевой передачей в матче.