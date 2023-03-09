Кузьменко повторил достижение Овечкина и Малкина

«Ванкувер» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Анахайм». В середине третьего периода счёт 2:2. Один из голов в составе канадской команды забил российский нападающий Андрей Кузьменко, отличившийся 30-й раз в сезоне.

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Кузьменко стал шестым игроком после локаута в сезоне-2004/05, который в дебютном сезоне забивал минимум 30 голов. Ранее это удавалось следующим хоккеистам: Александру Овечкину, Патрику Лайне, Сидни Кросби, Остону Мэттьюсу и Евгению Малкину.