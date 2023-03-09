Кузьменко повторил достижение Овечкина и Малкина

«Ванкувер» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Анахайм». В середине третьего периода счёт 2:2. Один из голов в составе канадской команды забил российский нападающий Андрей Кузьменко, отличившийся 30-й раз в сезоне.
Кузьменко стал шестым игроком после локаута в сезоне-2004/05, который в дебютном сезоне забивал минимум 30 голов. Ранее это удавалось следующим хоккеистам: Александру Овечкину, Патрику Лайне, Сидни Кросби, Остону Мэттьюсу и Евгению Малкину.
В 63 матчах текущего сезона на счету Кузьменко 57 очков – 30 голов и 27 результативных передач. Он вышел на первое место в команде по заброшенным шайбам. 30 голов также в активе Элиаса Петтерссона. Андрей входит в топ-25 снайперской гонки НХЛ.